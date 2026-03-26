Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ADLI TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİLER

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra yeniden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İKİ ESKİ BAŞKAN DA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri alınan Fikret Orman ve Burak Elmas ile birlikte toplam 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi. Fikret Orman ve Burak Elmas'ın da içinde bulunduğu 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.