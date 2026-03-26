Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 isimden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren'in tutuklanmasına karar verildi. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi. Diğer isimlerden biri doğrudan, diğer 8'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Geriye ise yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan iş insanları Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Onur Bükçü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken Ferhat Aydın ile İsmail Berhan Perinçekli'nin ev hapsi istendi. Savcılık, Mustafa Tari, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise tutuklama talep etti.

4 TUTUKLAMA, 9 ADLİ KONTROL

Sulh Ceza Hakimliği adli 8 kişiyle ilgili adli kontrol talebine uydu, Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren'in tutuklanmasına karar verildi. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şekilde adli kontrol kararı verildi.

GERİYE BİR TEK HANDE ERÇEL KALDI

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Hande Erçel ise yurt dışında bulunuyor. Yakalama kararı da çıkarılan Erçel, konuya ilişkin ilk açıklamasını dün yapmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirten Erçel, Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söylemişti.

Erçel, şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece yurt dışındaki Hande Erçel kaldı

