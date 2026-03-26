Ayder'de ayı yine sahnede! Kaçkarlar'da vahşi doğa heyecanı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda daha önce görüntülenen ayı, aynı bölgede yeniden görüldü. İlkbaharla birlikte hareketlenen yaban hayatı kapsamında ortaya çıkan ayı, yayla çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÖZELLİKLE DERE YATAKLARI VE ORMANLIK ALANLARDA DOLAŞIYOR

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki gün önce de aynı noktada görülen ayının özellikle dere yatakları ve ormanlık alanlarda dolaştığı belirtildi. Görüntülerde ayının temkinli hareket ettiği, zaman zaman durarak çevresini kontrol ettiği ve yiyecek aradığı gözlendi.

HEYECAN OLUŞTURDU

Ayının yeniden aynı bölgede ortaya çıkması, yaylada bulunan yerli ve yabancı turistler arasında heyecan oluşturdu. Vatandaşların ayıyı uzaktan takip ettiği ve o anları fotoğraf ve video çekerek kaydettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

BÖLGENİN ZENGİNLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kaçkar Dağları eteklerinde yer alan Ayder Yaylası'nda yaşanan bu gelişme, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olunması ve yabani hayvanlara yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com