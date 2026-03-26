Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 13 kişi öldü.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis yetkilileri, Andra Pradeş'in Markapuram ilçesinde bir otobüsün, damperli bir kamyonla çarpışmasının ardından alev aldığını bildirdi.

YANARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Kazada bazıları yanarak 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, yaralanan 20 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kazada ölenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Modi, yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Andra Pradeş eyaleti Başbakanı Chandrababu Naidu, yetkililere, kazanın nedenleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüp ayrıntılı bir rapor sunmaları talimatını verdi.