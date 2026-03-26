Suudi Arabistan, gece boyunca 30 İHA saldırısını engelledi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelik gerçekleştirilen 30 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan 12 İHA'nın engellendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat
