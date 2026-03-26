Haberler

Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'da Romanya karşısına yedek kulübesinde başlayan Orkun Kökçü'nün maç sonunda stattan ayrıldığı esnadaki yüz ifadesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bazı futbolseverler milli oyuncunun normal bir tavırda olduğunu belirtirken, bazıları ise bu formuyla yedek kalmaması gerektiğini ve mutsuz olmasının doğal olduğunu savundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finaline yükseldi.

ORKUN'UN MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve beklediği süreyi bulamayan Orkun Kökçü'nün maç sonundaki tavırları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Stattan ayrıldığı esnada oldukça düşünceli ve asık suratlı olduğu gözlenen milli yıldızın bu hali epey dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından futbolseverler iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim futbolsever görüntülerin anlık olduğunu ve her futbolcunun maç sonunda, özellikle az süre aldığı bir karşılaşmanın ardından benzer bir ciddiyete sahip olabileceğini belirtti.

Diğer bir kesim ise Orkun'un Beşiktaş'taki yüksek form grafiğine dikkat çekerek, yedek kalmasının oyuncuda haklı bir hayal kırıklığı yarattığını savundu. Bu görüşü destekleyenler, "Milli takımda formayı hak eden isimlerin mutsuz olması doğaldır'' ve ''Sanki maçı kaybettik. Tüm oyuncular mutlu mutlu giderken Orkun'un suratında mimik yok. Yedek kalmayı hak etmiyordu'' yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Bjk öncesi 17 maç tamamı ilk 11 bjk sonrası 7 de 2 ilk 11 . Bu yılın ligde mvp'si ve en iyi orta sahası . Ya ismail ya kerem yada hakan oynamayacak bir şekilde Orkun sistemde tekrardan olmak zorunda

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Adam haklı valla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

