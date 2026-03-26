Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Romanya kalecisi Ionut Radu, Türkiye maçının ardından konuştu. Deneyimli kaleci, Türkiye'nin attığı golün planlı bir organizasyon sonucu geldiğini söyleyerek, ''Asist ve şut harikaydı. Dürüst olmam gerekirse gol anını hatırlamıyorum bile. Gerçekten çok şaşkınım. Her şey bir anda gelişti'' dedi.

Romanya kalecisi Ionu? Radu, A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ASİST VE ŞUT HARİKAYDI''

Türkiye'nin Ferdi Kadıoğlu ile attığı golün planlı bir organizasyon sonucu geldiğini söyleyen Radu, ''Türkiye'nin attığı gol kesinlikle planlanmış bir pozisyondu. Asist ve şut harikaydı. Dürüst olmam gerekirse gol anını hatırlamıyorum bile. Gerçekten çok şaşkınım. Her şey bir anda gelişti.'' dedi.

''BU GECE UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM''

Çok üzgün olduklarını belirten deneyimli kaleci, ''İşler istediğimiz gibi gitmedi. Dünya Kupası'nda olmayı gerçekten çok hayal etmiştik. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Büyük hayal kırıklığı içerisindeyiz'' şeklinde konuştu.

