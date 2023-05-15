Gürsu Haberleri - Gürsu Haber - Haberler

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Gürsu Haberleri

Gürsu haber, Gürsu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Nurhayat Altaca Kayışoğlu: 'Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda'

Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda"

Gürsu - Dün 02:48
Nurhayat Altaca Kayışoğlu: 'Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda'

Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda"

Gürsu - Dün 02:46
Bursa'nın ilçelerindeki 'Galaktik Tayfa' etkinlikleri Harmancık'tan başladı

Bursa'nın ilçelerindeki "Galaktik Tayfa" etkinlikleri Harmancık'tan başladı

Gürsu - 04.05.2023
TFF Bayanlar 3. Lig; Ağaköy: 0Bilecikspor 12

TFF Bayanlar 3. Lig; Ağaköy: 0Bilecikspor 12

Gürsu - 29.04.2023
Yenişehir'de konforlu alışveriş dönemi başladı

Yenişehir'de konforlu alışveriş dönemi başladı

Gürsu - 26.04.2023
Yenişehir'de konforlu alışveriş dönemi başladı

Yenişehir'de konforlu alışveriş dönemi başladı

Gürsu - 26.04.2023
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (3)

Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (3)

Gürsu - 25.04.2023
Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Gürsu - 25.04.2023
Bakan Varank: 'Bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor'

Bakan Varank: "Bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor"

Gürsu - 25.04.2023
Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)

Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)

Gürsu - 25.04.2023
Başkan Mustafa Işık, 'umudumuzun ışıkları çocuklarımızın gözlerindeki bayram ışıltısı hiç sönmesin'

Başkan Mustafa Işık, "umudumuzun ışıkları çocuklarımızın gözlerindeki bayram ışıltısı hiç sönmesin"

Gürsu - 24.04.2023
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz"

Gürsu - 24.04.2023
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz"

Gürsu - 24.04.2023
Hayal etti, 6 yaşında vatman oldu

Hayal etti, 6 yaşında vatman oldu

Gürsu - 23.04.2023
23 Nisan'da makam koltuğu değil, vatman koltuğu istedi

23 Nisan'da makam koltuğu değil, vatman koltuğu istedi

Gürsu - 23.04.2023
Bursa'da 6 değil 14 aktif fay hattı var

Bursa'da 6 değil 14 aktif fay hattı var

Gürsu - 22.04.2023
İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Partili Işık, vekil listesinde yer almadı

İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Partili Işık, vekil listesinde yer almadı

Gürsu - 10.04.2023
18 yaşındaki sahte polis, emekli öğretmeni 750 bin lira dolandırdı

18 yaşındaki sahte polis, emekli öğretmeni 750 bin lira dolandırdı

Gürsu - 25.03.2023
Gemlik Belediyespor, Türkiye Güreş Şampiyonası Yolcusu

Gemlik Belediyespor, Türkiye Güreş Şampiyonası Yolcusu

Gürsu - 19.03.2023
Yangına uykuda yakalanan ve 4 yaşındaki çocuğu balkondan atan o aile konuştu

Yangına uykuda yakalanan ve 4 yaşındaki çocuğu balkondan atan o aile konuştu

Gürsu - 09.03.2023
Yangına uykuda yakalandılar...Can pazarı kamerada

Yangına uykuda yakalandılar...Can pazarı kamerada

Gürsu - 08.03.2023
Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı

Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı

Gürsu - 05.03.2023
Dönüşüm ya bizim elimizden ya depremden olacak

Dönüşüm ya bizim elimizden ya depremden olacak

Gürsu - 17.02.2023
Enkazdan 202. saatte çıkarılan Polat çifti yaşadıklarını anlattı: 6 aylık oğlumu tükürüğümle beslemeye çalıştım, 5. gün dayanamadı

Enkazdan 202. saatte çıkarılan Polat çifti yaşadıklarını anlattı: 6 aylık oğlumu tükürüğümle beslemeye çalıştım, 5. gün dayanamadı

Gürsu - 14.02.2023
Bursa fay hatları nereden geçiyor? Bursa'da nerelerde fay hattı var, nereler riskli?

Bursa fay hatları nereden geçiyor? Bursa'da nerelerde fay hattı var, nereler riskli?

Gürsu - 12.02.2023
Depremden 5 gün sonra kurtarıldı, elindeki tespihle enkazdan çıkarıldı

Depremden 5 gün sonra kurtarıldı, elindeki tespihle enkazdan çıkarıldı

Gürsu - 11.02.2023
Bursa'da fay hattı var mı? Bursa'da fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi?

Bursa'da fay hattı var mı? Bursa'da fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi?

Gürsu - 14.02.2023
BUSKİ Bursa su kesintisi: 25 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ Bursa su kesintisi: 25 Ocak Bursa su kesintisi listesi!

Gürsu - 25.01.2023
Trafik yönetiminde dünyada bir ilk

Trafik yönetiminde dünyada bir ilk

Gürsu - 23.01.2023
Bursa'daki ilginç bulut dünya basınında: Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu

Bursa'daki ilginç bulut dünya basınında: Türkiye'de UFO benzeri bulutlar oluştu

Gürsu - 21.01.2023
TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman çekilecek? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman çekilecek? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Gürsu - 22.01.2023
Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Bursa'da görülen bulut nedir, neden oluştu? Bursa'da gökyüzündeki bulutun adı ne, nasıl oluştu?

Gürsu - 19.01.2023
Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutunu görenler telefonlarına sarıldı

Gürsu - 19.01.2023
Marmara Bölgesi'nin hava raporu! İşte kirlilikte İstanbul'a ve Kocaeli'ye fark atan ilimiz

Marmara Bölgesi'nin hava raporu! İşte kirlilikte İstanbul'a ve Kocaeli'ye fark atan ilimiz

Gürsu - 31.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hayri Türkyılmaz kimdir? Hayri Türkyılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Hayri Türkyılmaz kimdir? Hayri Türkyılmaz hayatı ve biyografisi!

Gürsu - 28.12.2022
Bursa'da amatör lig maçında sahaya girerek polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa'da amatör lig maçında sahaya girerek polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Gürsu - 30.11.2022
Arabayatağı'na modern pazar yeri

Arabayatağı'na modern pazar yeri

Gürsu - 02.10.2022
Gürsulu gençler ecdadın izleriyle buluşuyor

Gürsulu gençler ecdadın izleriyle buluşuyor

Gürsu - 02.10.2022
Son dakika haber: Minik alev savaşçıları göreve hazır

Son dakika haber: Minik alev savaşçıları göreve hazır

Gürsu - 28.09.2022
Minik alev savaşçıları göreve hazır

Minik alev savaşçıları göreve hazır

Gürsu - 28.09.2022
Bursa haberi... Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 4 madalya

Bursa haberi... Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 4 madalya

Gürsu - 27.09.2022
Başkasına ait evleri kiraladı; yakalanmamak için çaldığı araçta kaldı

Başkasına ait evleri kiraladı; yakalanmamak için çaldığı araçta kaldı

Gürsu - 26.09.2022
Sahte emlak ilanlarıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Sahte emlak ilanlarıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Gürsu - 26.09.2022
Bursa haber: Bursa'da Mera Alanına Yapılmak İstenen Katı Atık Tesisine Köylüler Tepki Gösterdi

Bursa haber: Bursa'da Mera Alanına Yapılmak İstenen Katı Atık Tesisine Köylüler Tepki Gösterdi

Gürsu - 25.09.2022
TOKİ hamlesi nefes aldıracak

TOKİ hamlesi nefes aldıracak

Gürsu - 20.09.2022
Yetiştirdiği cevizleri çalınan çiftçi: 'Bana da yemeklik ceviz bırakın'

Yetiştirdiği cevizleri çalınan çiftçi: "Bana da yemeklik ceviz bırakın"

Gürsu - 20.09.2022
1,5 kilo balı 33 saniyede yedi, birinciliği kimseye kaptırmadı

1,5 kilo balı 33 saniyede yedi, birinciliği kimseye kaptırmadı

Gürsu - 19.09.2022
Bursa haberi: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 'Açıklanan büyük proje Çataltepe'ye ivme kazandırır'

Bursa haberi: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Açıklanan büyük proje Çataltepe'ye ivme kazandırır"

Gürsu - 14.09.2022
Bursa yerel haberi | Bursa Belediyeler Birliği Keles'te toplandı

Bursa yerel haberi | Bursa Belediyeler Birliği Keles'te toplandı

Gürsu - 13.09.2022
Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı

Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı

Gürsu - 06.09.2022

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