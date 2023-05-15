Gürsu Haberleri - Gürsu Haber - Haberler

Gürsu Haberleri
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Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda"
Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda"
Bakan Varank, Bursa'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank: "Bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor"
Başkan Mustafa Işık, "umudumuzun ışıkları çocuklarımızın gözlerindeki bayram ışıltısı hiç sönmesin"
İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Partili Işık, vekil listesinde yer almadı
Enkazdan 202. saatte çıkarılan Polat çifti yaşadıklarını anlattı: 6 aylık oğlumu tükürüğümle beslemeye çalıştım, 5. gün dayanamadı
Bursa fay hatları nereden geçiyor? Bursa'da nerelerde fay hattı var, nereler riskli?
Bursa'da fay hattı var mı? Bursa'da fay hattı nereden geçiyor? Bursa deprem bölgesi mi?
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