Bursa çiftçisi armut ve şeftalisini doludan fileyle koruyor

Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, dönüm maliyeti 200 bin liraya ulaşan dolu filesinin, armut ve şeftali gibi meyveleri iklimsel afetlerin etkilerinden koruduğu için üreticiler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Tarımsal üretimin son yıllarda zirai don, kuraklık, dolu, fırtına ve şiddetli yağış gibi etkenlerin tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Yıldırım, geçen yıl don nedeniyle kayıp yaşayan çiftçilerin bu yıl da dolu korkusu taşıdığını ifade etti.

Dolu hasarı ağaçları bile kurutabiliyor

Bursa Ovası'ndaki meyve bahçelerinde doluya karşı dolu topları ya da dolu filesi kullanıldığını belirten Yıldırım, afetlerin sadece meyveye değil, ağaçlara da ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Yıldırım, "10 yılda yetişen bir bahçeyi dolu bir yılda götürebiliyor. Kurulumu maliyetli görünse de vereceği zararı düşündüğünüzde bu maliyet az bile kalabiliyor. Ev çatısı gibi yapılan file sistemi, doluyu üzerinde toplayıp ortadaki boşluğa döküyor. Bahçede suya dönüşen dolu fayda sağlarken, kuşların zararını da kısmen önlüyor" dedi.

Sistemin uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu dile getiren Yıldırım, altı beton olan demirlerin çürümediğini, yağmur ve rüzgarda devrilmediğini ve bahçe söküldüğünde yeni bir alanda tekrar kullanılabileceğini ya da satılarak sermayeye dönüştürülebileceğini sözlerine ekledi.

"Orta ve uzun vadede çok karlı"

Gürsu ilçesinde çiftçilik yapan İsmet Yıldırım da armut bahçesine dolu filesi yaptırdığını anlattı. Özellikle sık dikimli bahçeleri koruma altına almak istediklerini belirten üretici Yıldırım, "Dönüm maliyeti 150 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Dolu topunun olmadığı bölgelerde inanılmaz işe yarıyor. Bir dönüm için bu rakam harcanıyor ama afet anında zarar çok daha büyük oluyor, ağacı bile kaybedebiliyorsunuz. İlk bakışta maliyeti yüksek gelse de orta ve uzun vadede çok karlı bir yatırım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı