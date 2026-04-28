Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan yeşillendirme çalışmalarına destek

Gürsu Belediye Başkanı Işık'tan yeşillendirme çalışmalarına destek
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçede geçen yaz çıkan yangında zarar gören ve daha sonra yeşillendirme çalışmaları yapılan bölgeyi ziyaret etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçede geçen yaz çıkan yangında zarar gören ve daha sonra yeşillendirme çalışmaları yapılan bölgeyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürsu'da yangından sonra yapılan yeşillendirme çalışmaları ve atılan tohumlar meyvelerini vermeye başladı.

Yanan alanlarda ilk filizlerin görülmeye başladığı bölgeyi ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursalılara çağrıda bulunarak, "Yeni filizlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Sonbahar aylarında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tohumlama çalışmalarının meyvesini en güzel şekilde verdiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Gürsu'nun muhtelif noktalarında yangınlar oldu. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğümüz burada çok titiz bir çalışma yürüttü. Tohumlama işlemlerimiz oldukça profesyonel gerçekleştirildi. Çok geçmeden burada atılan tohumların ilk filizlerini gördük. Burada artık her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hem yeni filizleri korumak, hem rehabilite edilen yeni yeşil alanları koruyarak ziyaret etmemiz lazım."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
