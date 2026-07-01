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Yerli Camavinga, Gürsu’da

Yerli Camavinga, Gürsu’da
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Sosyal medyada dünyaca ünlü futbolcu Eduardo Camavinga’ya olan benzerliğiyle tanınan ve "Yerli Camavinga" lakabıyla geniş kitlelere ulaşan Abdoul Hamid Diallo, futbol topuyla gerçekleştirdiği akrobatik şovların son durağı olarak Bursa'nın Gürsu ilçesini seçti.

  • Mali'den Türkiye'ye gelen Abdoul Hamid Diallo, Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi alıyor.
  • Diallo, Real Madrid'li Eduardo Camavinga'ya benzerliğiyle tanınıyor ve freestyle futbol gösterileri yapıyor.
  • Diallo, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Kent Meydanı'nda bir etkinlikte buluştu.

Dört yıl önce Mali'den Türkiye'ye gelerek Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi almaya başlayan Abdoul Hamid Diallo, akademik hayatının yanı sıra futbol topuyla gerçekleştirdiği sıra dışı gösterilerle dijital dünyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 

BURSA GÜRSÜ'DA SAHNE ŞOVU GERÇEKLEŞTİRDİ

Farklı şehirlerin sembol noktalarında sergilediği freestyle futbol hareketlerini sosyal medya hesapları üzerinden milyonlarca takipçisiyle paylaşan Diallo, görsel şovlarına bir yenisini daha ekledi. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga’ya ikizi kadar benzemesiyle ünlenen genç yetenek, bu kez Gürsu’da sahne aldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Kent Meydanı’nda buluştu.

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Gürsulu çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Başkan Mustafa Işık ile karşılıklı top sektiren Yerli Camavinga oldukça güzel vakit geçirdi. Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Işık ve Yerli Camavinga, kısa şovun ardından Gürsulu çocukların arasına katıldı. İkili çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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