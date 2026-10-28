Bursa Gürsu'da kadın, pencerede asılı kıyafetlerden beğendiğini alıp uzaklaştı

Bursa Gürsu'da kadın, pencerede asılı kıyafetlerden beğendiğini alıp uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir kadın, evin penceresinde asılı kıyafetleri tek tek inceleyip beğendiğini alarak bölgeden uzaklaştı. Kadının arkasına bakmadan uzaklaştığı ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da bir kadın, evin penceresinde kurutmak üzere asılı olan kıyafetleri görünce adeta pazardan mal seçer gibi tek tek baktı. Beğendiği kıyafeti alan kadın uzaklaşırken, ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir evin penceresinde asılı olan kıyafetleri gördü. Kıyafetlere yaklaşan kadın, adeta pazardan mal seçer gibi kıyafetleri tek tek inceledi. Beğendiği kıyafeti alan kadın, arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.