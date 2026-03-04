Haberler

Bursa'da çiftlikten kaçan boğa sürücülere zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir çiftlikten kaçan boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Boğayı yakalamaya çalışan sahibi ve çevredekilerin anları cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA'da çiftlikten kaçan bir boğa, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Sahibinin ve çevredekilerin boğayı yakalamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çiftlikten kaçan boğa, trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaldırımda yola inerek otomobillerin arasında koşmaya başladı. Trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kalabalık ve araçların gürültüsüyle daha fazla panikleyen boğayı sahibinin ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

