Haberler

AK Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanı Başkan Davut Gürkan, programda yaptığı konuşmada, ? Ak Parti teşkilatlarının Türkiye'nin kaderinde belirleyici bir role sahip olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni vesayetten kurtaran, milletin iradesini merkeze alan bir anlayışın adı olduğunu dile getiren Gürkan, "Ülkemize çağ atlayan devrim niteliğindeki her yatırımda, milletimizin hayatını kolaylaştıran her hizmetin arkasında bu teşkilatın emeği vardır." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa genelinde sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, Bursa'da bir vatandaşın yılda ortalama 13 kez sağlık hizmeti aldığını, bu tablonun güçlü sağlık altyapısının ve doğru yönetimin sonucu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını da vurgulayan Gürkan, yerli ve milli atılımların Türkiye'ye sadece askeri güç değil, aynı zamanda özgüven ve caydırıcılık kazandırdığını ifade etti.

??Gürkan, güçlü olmayan ülkelerin dış müdahalelere açık hale geldiğini belirterek, "Eğer bir ülke güçlü değilse, iradesi yoksa, kendi milletine dayanmazsa başka ülkelerin baskısı altına girer. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve bağımsız bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Yaz döneminde Gürsu'da yaşanan orman yangınlarına da değinen Davut Gürkan, yangınlarda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anarak, afet sürecinde devlet ve milletin nasıl kenetlendiğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Başkan Gürkan, CHP'nin hizmet üretmek yerine kendi iç tartışmalarıyla ve yöneticilerinin isminin karıştığı sansasyonel konularla gündemi meşgul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde üç kez büyük kurultay yapmak zorunda kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Yerel yönetimlerde neler yaptıklarını, bekleyen hangi hizmetlerden vatandaşlarımızı mahrum bıraktıklarını milletimizin takdirine sunuyoruz. Maalesef ortada hizmet yerine mazeret üreten, algı oyunlarıyla Bursa'mıza ve ülkemize zaman kaybettiren bir anlayış var."

?Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın yer aldığını vurgulayarak, Gürsu için durmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

?AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da Gürsu teşkilatına toplamda 2 bin 59 yeni üye kaydı gerçekleştirildiğini açıkladı.?

?Karaduman, ilçedeki her 5 seçmenden birinin partilerine üye olduğunu belirterek, "Bu başarı, teşkilatımızın disiplinli çalışmasının, birlik ve beraberliğinin sonucudur." dedi.

Program, yeni üyelere rozet takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Politika
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title