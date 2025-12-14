AK Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Gürsu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanı Başkan Davut Gürkan, programda yaptığı konuşmada, ? Ak Parti teşkilatlarının Türkiye'nin kaderinde belirleyici bir role sahip olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni vesayetten kurtaran, milletin iradesini merkeze alan bir anlayışın adı olduğunu dile getiren Gürkan, "Ülkemize çağ atlayan devrim niteliğindeki her yatırımda, milletimizin hayatını kolaylaştıran her hizmetin arkasında bu teşkilatın emeği vardır." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa genelinde sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının OECD ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, Bursa'da bir vatandaşın yılda ortalama 13 kez sağlık hizmeti aldığını, bu tablonun güçlü sağlık altyapısının ve doğru yönetimin sonucu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği ilerlemenin yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını da vurgulayan Gürkan, yerli ve milli atılımların Türkiye'ye sadece askeri güç değil, aynı zamanda özgüven ve caydırıcılık kazandırdığını ifade etti.

??Gürkan, güçlü olmayan ülkelerin dış müdahalelere açık hale geldiğini belirterek, "Eğer bir ülke güçlü değilse, iradesi yoksa, kendi milletine dayanmazsa başka ülkelerin baskısı altına girer. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve bağımsız bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Yaz döneminde Gürsu'da yaşanan orman yangınlarına da değinen Davut Gürkan, yangınlarda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anarak, afet sürecinde devlet ve milletin nasıl kenetlendiğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Başkan Gürkan, CHP'nin hizmet üretmek yerine kendi iç tartışmalarıyla ve yöneticilerinin isminin karıştığı sansasyonel konularla gündemi meşgul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde üç kez büyük kurultay yapmak zorunda kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Yerel yönetimlerde neler yaptıklarını, bekleyen hangi hizmetlerden vatandaşlarımızı mahrum bıraktıklarını milletimizin takdirine sunuyoruz. Maalesef ortada hizmet yerine mazeret üreten, algı oyunlarıyla Bursa'mıza ve ülkemize zaman kaybettiren bir anlayış var."

?Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşın yer aldığını vurgulayarak, Gürsu için durmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

?AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da Gürsu teşkilatına toplamda 2 bin 59 yeni üye kaydı gerçekleştirildiğini açıkladı.?

?Karaduman, ilçedeki her 5 seçmenden birinin partilerine üye olduğunu belirterek, "Bu başarı, teşkilatımızın disiplinli çalışmasının, birlik ve beraberliğinin sonucudur." dedi.

Program, yeni üyelere rozet takdimiyle sona erdi.