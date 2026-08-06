Avukat Kocaefe cinayetinde iddianame kabul edildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilerek öldürülmesi, ablasının da yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, avukat Hatice Kocaefe'nin ablası müşteki Elif Çalışkan'la babalarına ait soğuk hava deposunu işlettikleri belirtildi.

Sanıklardan Ali Ç. ve Esra Ü'nün tarımsal ürün şirketlerinin bulunduğu, tarım işiyle uğraşan sanık Hakkı Ç'nin Esra Ü'nün eski eşi ve Ali Ç'nin babası olduğu dile getirilen iddianamede, müşteki Elif Çalışkan'ın sanık Hakkı Ç'den hatır çeki aldığı vurgulandı.

Sanık Hakkı Ç'nin çeklerin tarihi geldiğinde ödemesini yapmadığı belirtilen iddianamede, müştekinin Hakkı Ç'den çekin ödemesini istediği, Çalışkan ve finans müdürleriyle hesapları konuşmak için Ali Ç. ile bir araya geldikleri ve konuşma sırasında Ali Ç'nin yanında Hakkı Ç. ve Serkan S'nin bulunduğu kaydedildi.

Ali Ç'nin Çalışkan'a, "Alacağı ertelemezsen sizi öldürürüz." diyerek tehdit ettiği ve Hakkı Ç'nin Çalışkan'a, "Çekleri icraya verirseniz gençliğinize doyamazsınız, ayaklarınıza sıkarım. Bütün malınız mülkünüz sizi kurtarmaya yetmez." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Çalışkan ve kardeşi Hatice Kocaefe'nin çekler için icra takibi başlattığı, dosyayla ilgili sanık Esra Ü'nün ikametine icra memurlarının geldiği, bunun üzerine Kocaefe'nin sanık Esra Ü'yü avukat sıfatıyla aradığı ve haklarında icra takibi olduğunu söylediği, Esra Ü'nün ise Kocaefe'ye "Bizimle uğraşma, Hakkı sizi vurur, gerekeni yapar." şeklinde tehdit ettiği vurgulandı.

3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede beyanlarına yer verilen sanık Hakkı Ç, Elif Çalışkan'la 5 senedir ticaret yaptıklarını, 2025 yılında Çalışkan'ın kendisinden 7 milyon 800 bin liralık çek aldığını ancak karşılığında kendisinin ürün almadığını, sanık Serkan S'nin ise oğlu Ali Ç. ile ortak iş yaptıklarını, kendisinin oğluna işleri devrettiğini, Salih U'nun da kendisinin yanında çalışan eleman olduğunu anlattı.

Sanık Hakkı Ç'nin, Çalışkan'ın çekleri icraya verdiğini, bunu eski eşinden öğrendiğini, olay günü bahçeleri gezdiği sırada Çalışkan'ı gördüğünü, yanındaki insanları görmeden ateş ettiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, dosya kapsamında 7 sanık arasında eylem birlikteliği bulunduğu, sanık Hakkı Ç'nin, müştekilerin icra dosyalarında avukatlığını yapması sebebiyle kamu görevini ifa eden avukat Hatice Kocaefe'ye karşı "nitelikli kasten öldürme", Rahmi Kocaefe, Muharrem Kocaefe ve Elif Çalışkan'a karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu 3 kez işlediği, sanıklar Esra Ü. ve Ali Ç'nin Hakkı Ç'yi azmettirerek üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin dava açılmasına yeterli delil bulunduğu belirtildi.

Sanık Serkan S'nin olaydan sonra Hakkı Ç'yi aracıyla alıp gizleneceği yere götürdüğü, olaydan önce de bu plana dahil olarak Hakkı Ç'nin işlediği suça yardım ettiği, Salih U, Hakan S. ve Volkan A'nın olaydan sonra sanığın suçu işlediğini bilmelerine rağmen yerini kolluk kuvvetlerine bildirmedikleri, bu nedenle "suçluyu kayırma suçunu" işledikleri kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Hakkı Ç, oğlu Ali Ç. ve Esra Ü'nün ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 3'er kez 21 yıla kadar, sanık Serkan S'nin 51,5 yıla kadar, Hakan S, Salih U. ve Volkan A'nın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Bu davanın peşindeyiz"

Ailenin avukatlarından Engin Kara, AA muhabirine, avukatlık mesleğini icra ederken öldürülen Hatice Kocaefe'nin katilleri için adalet önünde hesap verme zamanının geldiğini söyledi.

Kadına karşı, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme suçu iddiasıyla hazırlanan iddianamenin 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini aktaran Kara, "Bu dava yalnızca bir cinayet davası değil. Bu dava Hatice Kocaefe'nin mesleğini icra ederken maruz kaldığı saldırının yargı önünde hesabının sorulacağı bir dava. Bu dava savunma makamının onurunun davası. Bu nedenle savunmaya yönelik bu saldırının cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar bu davanın peşindeyiz." diye konuştu.

Avukat Kerem Yıldırım ise meslektaşlarının artık aralarında olmadığını anımsatarak, "Ancak onun adalet inancı, meslek onuru ve geride bıraktığı mücadele yaşamaya devam edecek. Bu dava, meslektaşımız Hatice Kocaefe ve görevi nedeniyle uğradığı saldırı sonucu yaralanan veya öldürülen tüm meslektaşlarımıza karşı hem görevimiz hem sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 29 Nisan'da 16 AGB 45 plakalı araçtan ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe (28) ölmüş, ablası Elif Çalışkan (40) yaralanmıştı.

Olayın ardından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", Ali Ç. ve Esra Ü. "suça azmettirme", Serkan S. "suçluya yardım etme", Hakan S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, Volkan A. ile Salih U, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA