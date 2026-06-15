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Su birikintisine giren motosiklet sürücüsü, ölümden döndü

Su birikintisine giren motosiklet sürücüsü, ölümden döndü
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde su birikintisine giren motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da su birikintisine girerek kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü, karşı şeride savrulup otomobille çarpıştı. Sürücünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda oluşan su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet ve sürücüsü kayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün su birikintisine girdikten sonra kayarak karşı şeride savrulduğu ve otomobille çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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