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Gece sürprizi: İki ayı yavrusu kamerada

Gece sürprizi: İki ayı yavrusu kamerada
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde gece saatlerinde yolun ortasında görülen iki ayı yavrusu, yaklaşan araçları fark edince hızla ormanlık alana kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde gece saatlerinde yolun ortasında görülen iki ayı yavrusu, yaklaşan araçları fark edince hızla ormanlık alana kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan TOKİ yolunda gece saatlerinde ilginç anlar yaşandı. Yolun ortasında duran iki ayı yavrusu, bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edildi. Kısa süre yol üzerinde bekleyen ayı yavruları, yaklaşan araçların farlarını görünce panikleyerek yolun kenarındaki ormanlık alana doğru koşup gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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