Balıkesir'de mantar toplamak için çıktığı ormanda kaybolan kişi 15 saat sonra bulundu

Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıktıktan bir süre sonra kaybolan kişi 15 saat sonra bulundu.

İlçeye bağlı Medrese Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki işitme engelli Mustafa Gürsu, mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

Gürsu'nun bir süre sonra geri dönmediğini fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu 15 saat sonra bulunan Gürsu'nun, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.