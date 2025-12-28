Haberler

Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, Bursa'da başladı

Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası, Bursa'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.

Bursa'nın Gürsu Belediyesi himayesinde bu yıl üçüncü kez Şehit Cüneyt Yıldız 15 Yaş Altı Güreş Turnuvası düzenleniyor.

Gürsu Spor Fabrikası'nda gerçekleştirilen turnuvada, yurt içinden 17 ve yurt dışından 5 güreş takımı mücadele ediyor.

Yaklaşık 400 güreşçinin yarıştığı turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvayı takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, federasyon olarak altyapıyı çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin bütün illerindeki müsabakalara gitmeye çalıştıklarını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"Gençlerimizle bir arada olmaya, çocuklarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz çünkü onların rol modeliyiz. Onlara elimizden geldiği kadar dokunmaya, kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel enerjileri var. Çocukların enerjisi çok farklı. Biz de onların duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz çünkü küçükken biz de şampiyon abilerimiz geldiğinde onları karşılardık. O yüzden onların heyecanına şu anda tanıklık ediyoruz. Bunlar geleceğin olimpiyat şampiyonları."

Akgül, bu tür organizasyonları çok önemsediğini belirterek, "Yerel müsabakalardan olimpiyat şampiyonluğuna gidiliyor. Yerel deyip geçmemek lazım. İl bazında bütün yapılan müsabakaların hepsini değerli buluyoruz." diye konuştu.

Taha Akgül, yetenekli sporcuları milli takıma davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu