Gürsu Belediyesinin YADES projesine bakanlık onayı

Gürsu Belediyesinin YADES projesine bakanlık onayı
Gürsu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı 'Yuvamda Sağlık ve Umut Var' projesi ile Bursa'da kabul edilen tek proje oldu. Proje, 65 yaş ve üzeri vatandaşa daha kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Gürsu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı projeyle destek almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesi, Bursa genelinde belediyeler arasında kabul edilerek onaylanan tek proje oldu.

Proje kapsamında, Gürsu'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik daha kapsamlı hizmetler sunulması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, nüfusu 105 bini aşan ilçede başlatılan çalışmayla yaşlı nüfusa ilişkin veri tabanı oluşturuldu. Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilçede 7 bin vatandaşın 65 yaşın üstünde olduğu belirlendi.

Projeyle yaşlı vatandaşlara sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik alanlarda çeşitli destekler sağlanacak.

Hizmetlerin yürütülmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Bursa Şubesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yapılması planlanıyor.

Gürsu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Ünalan ve Gürsu İlçe Sağlık Müdürü Hüseyin Kaplan ile protokol imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Projeyi tüm ilçe belediyeleri arasında onaylatan tek belediye olduk. Bunun arkasında güçlü bir ekip çalışması var. AR-GE sürecinde detaylı bir çalışma yürüttük ve ilçemizdeki yaşlılara yönelik kapsamlı bir veri tabanı oluşturduk. İlgili kurumlarımızla birlikte büyüklerimizin her an yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

Banka soygunu sanıldı, altından aşk çıktı