Gürsu Belediyesinin sosyal yardımları ramazan ayında da sürdürülüyor
Gürsu Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 16 bin haneye sıcak yemek, 5 bin haneye erzak ve 4 bin giysi hizmeti sunarak sosyal yardımlaşmayı artırmayı hedefliyor.

Gürsu Belediyesince hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek, erzak, giysi ve tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yardımlaşma ve dayanışmayı temsil eden sosyal belediyeciliğin gereği ramazan ayının manevi ikliminde yoğunlaşıyor.

Yılın her ayında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Gürsu Belediyesince, birçok farklı alanda vatandaşlara destek ve hizmet sağlanıyor.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ramazan ayında 16 bin haneye sıcak yemek dağıtılırken, yıllık 70 bin öğün yemek vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Ramazan ayında 5 bin haneye erzak desteğinin yanı sıra vatandaşlar, oluşturulan giysi marketinde ramazan ayında 4 bin, senede 15 bin parçaya kadar giysiye erişebiliyor.

Mevcut yardımların dışında vatandaşın her türlü ihtiyacına anında müdahale eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli bireyler için de düzenli olarak tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır bireysel olarak da, siyasete ilk başladığım yıllarda aldığım görevler olarak da her daim sosyal yardımlaşma benim için bambaşka bir öneme sahip. Yardım değil aslında, bizim olanı paylaşıyoruz. Bu da desteğimizi ve kardeşliğimizi büyütüyor. Büyüdükçe de bağlarımız güçleniyor. En yakın zamanda giysi marketimizi yeniden oluşturup vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA / Burcu İnanır
