Haberler

Bursa'da 8 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bursa'da 8 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda 8 bin 870 paket sigara, 70 bin boş makaron gibi birçok kaçak ürün bulundu. İki kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde tespit edilen 2 adreste kaçak sigara bulunduğu ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara, 70 bin adet boş makaron, 4 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 46 kilogram kıyılmış paket tütün, 34 paket nargile tütünü ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi
Süper Lig devinde yaprak dökümü! Tam 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig devinde yaprak dökümü! Tam 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor