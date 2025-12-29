Bursa'da 8 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde tespit edilen 2 adreste kaçak sigara bulunduğu ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 8 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara, 70 bin adet boş makaron, 4 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 46 kilogram kıyılmış paket tütün, 34 paket nargile tütünü ve 5 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu. - BURSA