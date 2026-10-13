Bursa'da 4 ilçede 200 polisle eğlence mekanları denetlendi, 700 kişi sorgulandı

Bursa'da 4 ilçede 200 polisle eğlence mekanları denetlendi, 700 kişi sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde 200 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulamada 20 mekan denetlenirken 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.
BURSA'da 4 ilçede 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında 700 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 20 eğlence mekanı denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı 200 personelin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki eğlence mekanları denetlendi. 20 işletmedeki denetlemelerde, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı