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Bursa Gürsu'da tırın dorsesi kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarptı

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Bursa Gürsu'da tırın dorsesi kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarptı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın dorsesi, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın dorsesi, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan tırın dorsesi kontrolden çıktı. Dorsenin orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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