Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor

Güncelleme:

Kırklareli'nin Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce brusella hastalığa karşı mücadele devam ediyor. İlçede veteriner hekimler koyun ve keçileri aşıladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu brusella hastalığına karşı aşılama çalışmaları yaptığını belirterek çiftçilerine bilgilendirdiklerini söyledi.

Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce brusella hastalığa karşı mücadele devam ediyor. İlçede veteriner hekimler koyun ve keçileri aşıladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu brusella hastalığına karşı aşılama çalışmaları yaptığını belirterek çiftçilerine bilgilendirdiklerini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Gürsu Vize Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title