TBB'den Gürsu Belediyesine araç desteği

Türkiye Belediyeler Birliği, Gürsu Belediyesi'ne yangın felaketi sonrası hızla ve etkin müdahale için 1 ani müdahale aracı hibe etti. Belediye Başkanı Mustafa Işık, destek için teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Gürsu Belediyesine hibe araç desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürsu Belediyesi, geçen yıl 26 Temmuz'da meydana gelen ve ilçenin sosyal tesisleri, yeşil alanları, mesire alanları ile hayvan bakım merkezinde ağır hasara yol açan yangının ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda AR-GE merkezi tarafından gerçekleştirilen saha tespitleri doğrultusunda hazırlanan "Yangın Felaketi Hasar Tespit Raporu" dolayısıyla TBB tarafından ilçeye 1 ani müdahale aracı tahsis edildi.

Aracın, afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederek, "Bu araç hibesi bizim için son derece değerli. Araç filomuza bir araç daha kazandırdık. Bu sayede ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
