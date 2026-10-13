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Bursa'da 4 ilçede 20 işletme denetlendi, 700 kişinin UYAP sorgusu yapıldı

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Bursa'da Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik denetimde 20 işletme kontrol edildi, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamaya 200 personel katıldı; denetimlerin huzur ve güvenlik için kararlılıkla süreceği bildirildi.

Bursa'da polis ekipleri tarafından 4 ilçede umuma açık iş yerlerine yönelik düzenlenen denetimlerde 20 işletme kontrol edilirken, 700 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Asayiş, KOM, TEM, Narkotik ve Çevik Kuvvet Şube müdürlüklerine bağlı 200 personelin katıldığı uygulamada, toplam 20 işletme denetlendi.

Ekipler tarafından 700 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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