Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 11 ilden 22 spor kulübünün katılımıyla başladı. Özel sporcular, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Gürsu ilçesindeki Sporcu Fabrikası'nda gerçekleşti. Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından katılan özel sporcular, hem birbirleriyle hem de zorlu parkurlarla yarıştı. Organizasyona 11 farklı ilden toplam 22 spor kulübü katılım sağladı. 96 sporcunun yer aldığı şampiyonada, tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şampiyona, yarın devam edecek müsabakaların ardından son bulacak.

ŞENKAYNAĞI: HER GEÇEN GÜN SPORCU SAYISI ARTIYOR

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, para tırmanış branşının gelişimine dikkat çekerek, "Para tırmanış, sınırların yalnızca zihinlerde olduğunu gösteren bir branş. Federasyonumuza yeni eklenmesine rağmen bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Her geçen gün sporcu sayımız artıyor. Bu da branşın geleceği açısından önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
