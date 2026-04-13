Gürsu'da butik hayvanat bahçesi yeni sakinlerini ağırlıyor
Gürsu Belediyesi, 80 dönümlük mesire alanındaki Butik Hayvanat Bahçesi'nde yeni hayvanların katılımı sürüyor. Yaklaşık 300 hayvanın bulunduğu merkezde, farklı kuş türlerinin yanı sıra oğlaklar ve bir kuzu da eklendi. Belediye Başkanı Işık, merkezde hayvan sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.
Gürsu Belediyesince 80 dönümlük mesire alanı içinde yapımı tamamlanan Butik Hayvanat Bahçesi'ne yeni hayvanların katılımı devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300 hayvanın bulunduğu merkezde tavus kuşu, papağan, sülün ve muhabbet kuşu gibi çeşitli kuş türlerinin yanı sıra horoz, ördek ve kazlar yer alıyor.
Merkeze son olarak oğlaklar ile bir kuzu eklendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, merkezde farklı hayvan türlerinin bulunduğunu belirterek, ziyaretçilere ve çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.
Butik Hayvanat Bahçesi'nin, mesire alanının faaliyete başlamasıyla ziyaretçilere açılması planlanıyor.