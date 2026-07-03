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Bursa'da ev alevlere teslim oldu

Bursa'da ev alevlere teslim oldu
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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