Avukat Hatice Kocaefe cinayetinde iddianame tamamlandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA'nın Gürsu ilçesinde borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine yönelik icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe'yi (26) düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Hakkı Çetin'in (49) 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hakkı Çetin'in oğlu Ali Çetin ile eski eşi Esra Üstünel'in de 'Azmettirme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 28 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; olaydan önce Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a (40) armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL'lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre; kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe, olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

KIZ KARDEŞLERE SİLAHLI SALDIRI

İki kız kardeşe, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizinden, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Kocaefe, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

5 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası jandarma ilk aşamada iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. Hakkı Çetin'in 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis, ardından 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

'ÇEKLERİ İCRAYA VERDİLER, SİNİRLENDİM'

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakkı Çetin'in verdiği ifadesinde, "Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim" dediği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkı Çetin ile kendisine yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen Ali Çetin, Esra Üstünel, Serkan Sakin ve Hakan Sünbül tutuklanırken, Salih U. ve Volkan A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; avukat Hatice Kocaefe'nin ablası Elif Çalışkan'la babalarına ait soğuk hava deposunu işlettikleri belirtildi. Tutuklu sanıklardan Ali Çetin ve Esra Üstünel'in tarımsal ürün şirketlerinin bulunduğu, tarım işiyle uğraşan tutuklu sanık Hakkı Çetin'in ise Esra Üstünel'in eski eşi ve Ali Çetin'in babası olduğu belirtilirken, Elif Çalışkan'ın Hakkı Çetin'den 'hatır çeki' aldığı vurgulandı.

'ALACAĞI ERTELEMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ'

Hakkı Çetin'in çeklerin tarihi geldiğinde ödemesini yapmadığı belirtilen iddianamede; Elif Çalışkan'ın çekin ödemesini istediği, finans müdürleriyle birlikte hesapları konuşmak için Ali Çetin ile bir araya geldikleri ve konuşma sırasında Ali Çetin'in yanında babası Hakkı Çetin ve Serkan Sakin'in bulunduğu kaydedildi. Ali Çetin'in Çalışkan'ı, "Alacağı ertelemezsen sizi öldürürüz" diyerek tehdit ettiği, Hakkı Çetin'in de "Çekleri icraya verirseniz gençliğinize doyamazsınız, ayaklarınıza sıkarım. Bütün malınız mülkünüz sizi kurtarmaya yetmez" ifadeleri iddianamede yer aldı.

'BİZİMLE UĞRAŞMA, HAKKI SİZİ VURUR'

Elif Çalışkan'ın avukat kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla çekler için icra takibi başlattığı ve bunun üzerine tutuklu sanık Esra Üstünel'in adresine icra memurlarının geldiği belirtilen iddianamede; Kocaefe'nin Üstünel'i avukat sıfatıyla aradığı ve haklarında icra takibi olduğunu söylediği, Esra Üstünel'in ise Kocaefe'ye "Bizimle uğraşma, Hakkı sizi vurur, gerekeni yapar" şeklinde tehdit ettiği kaydedildi.

'ELİF ÇALIŞKAN'A YANINDAKİ İNSANLARI GÖRMEDEN ATEŞ ETTİM'

İddianamede ifadesine yer verilen Hakkı Çetin'in, Elif Çalışkan'la 5 senedir ticaret yaptıklarını söylediği, 2025 yılında Çalışkan'ın kendisinden 7 milyon 800 bin liralık çek aldığını ancak karşılığında kendisinin ürün almadığını, tutuklu sanık Serkan Sakin'in oğlu Ali Çetin ile ortak iş yaptıklarını, kendisinin oğluna işleri devrettiğini, Salih U.'nun da kendisinin yanında çalışan eleman olduğunu söylediği belirtildi. Hakkı Çetin'in, Çalışkan'ın çekleri icraya verdiğini eski eşinden öğrendiğini, olay günü bahçeleri gezdiği sırada Çalışkan'ı gördüğünü ve yanındaki insanları görmeden Elif Çalışkan'a ateş ettiğini söylediği de iddianamede yer aldı.

'7 SANIK ARASINDA EYLEM BİRLİKTELİĞİ VAR'

7 sanık arasında eylem birlikteliği bulunduğu belirtilen iddianamede; Hakkı Çetin'in kamu görevini ifa eden avukat Hatice Kocaefe'ye karşı 'Nitelikli kasten öldürme', babası Rahmi Kocaefe, erkek kardeşi Muharrem Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan'a karşı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu 3 kez işlediği, tutuklu sanıklar Esra Üstünel ve Ali Çetin'in Hakkı Çetin'i azmettirdikleri kaydedildi. Tutuklu sanık Serkan Sakin'in olaydan sonra Hakkı Çetin'i aracıyla alıp gizleneceği yere götürdüğü, olaydan önce de bu plana dahil olarak Hakkı Çetin'in işlediği suça yardım ettiği, tutuklu sanık Hakan Sünbül ile tutuksuz sanıklar Salih U. ve Volkan A.'nın olaydan sonra sanığın suçu işlediğini bilmelerine rağmen yerini kolluk kuvvetlerine bildirmedikleri, bu nedenle 'Suçluyu kayırma suçunu' işledikleri belirtildi.

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İddianamede; Hakkı Çetin, oğlu Ali Çetin ve eski eşi Esra Üstünel'in ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 3'er kez 21 yıla kadar, Serkan Sakin'in 51,5 yıla kadar, Hakan Sünbül, Salih U. ve Volkan A.'nın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıkların yargılanmasına, Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki aylarda başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı