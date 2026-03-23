Haberler

Gürsu Belediyesinden kooperatife kalıp desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürsu Belediyesi, Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne meyve kasası üretimi için kalıp desteği sağlayarak tarımsal üretimi destekliyor. Yeni kalıplarla kooperatif, kendi kasalarını üretebilecek ve ürün kalitesi artacak.

Gürsu Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne meyve kasası üretimi için kalıp desteği sağlandı.

Belediyenin AR-GE Müdürlüğünce yürütülen çalışma doğrultusunda, kooperatifin daha önce ENCAHER hibe programı ile kurulan kasa imalat tesisinde kullanılmak üzere üretim kalıbı temin edildi.

INSURE Projesi'nin bileşeni "Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi" kapsamında sağlanan kalıplarla, kooperatifin kendi kasalarını üretmesi hedeflenirken, üretim kapasitesinin artırılması ve plastik kasaların geri kazanımı amaçlanıyor.

Teslim töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Belediyesi olarak ilçe tarımına destek veren anlamlı hamleler yaptıklarını söyledi.

Sağlanan kalıpların, meyvelerin tarladan toplama merkezine, oradan da nihai pazarlara uzanan yolculuğunda yaşanan ürün zayiatını ve kalite kayıplarını engellemek için temel bir gereklilik olduğunu belirten Işık, "Özellikle hassas yapılı armut meyvelerinin uygun olmayan kasalar nedeniyle zarar görmesi, hem ürün değerini düşürmekte hem de pazar erişimini sınırlamaktaydı. Yeni üretim kalıbı ile bu sorun ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

