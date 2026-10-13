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Bursa Gürsu'da işçiler güvenlik önlemi almadan iskelede görüntülendi

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Bursa Gürsu'da işçiler güvenlik önlemi almadan iskelede görüntülendi
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerin, yeterli güvenlik önlemi almadan iskele üzerinde hareket ettiği görüldü. Metrelerce yükseklikte korkuluklar arasında çalışan işçilerin görüntüleri, olası iş kazası riskini gözler önüne serdi.

Bursa'da bir binanın dış cephesinde çalışma yapan işçilerin, yeterli güvenlik önlemi almadan iskele üzerinde çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesinde bulunan bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerin, yüksek katlarda herhangi bir güvenlik önlemi olmadan hareket ettiği görüldü. İşçilerin iskele üzerinde korkuluklar arasında ilerleyerek çalışmalarını sürdürmesi, olması muhtemel iş kazası riskini gözler önüne serdi. Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçilerin metrelerce yükseklikteki iskele üzerinde tedbirsiz şekilde çalıştığı anlar yer aldı.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemini bir kez daha gündeme getiren görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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