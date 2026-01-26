Haberler

Bursa'da şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Güncelleme:
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba ihbarı sonrası polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemelerde çantanın sahipsiz olduğu anlaşıldı ve herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki sinyalizasyon lambasının dibine bırakılan çanta, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları şüpheli çantayı inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde çantada herhangi bir patlayıcı maddeye olmadığı tespit edildi. Çantanın bir vatandaş tarafından unutulduğu belirlenirken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA

