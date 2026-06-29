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Su yüklü tır hızlı tren köprüsü ayağına çarptı : Sürücü hayatını kaybetti

Su yüklü tır hızlı tren köprüsü ayağına çarptı : Sürücü hayatını kaybetti
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Bursa'da kontrolden çıkan su yüklü tırın bariyerlere ve hızlı tren köprüsü ayağına çarpması sonucu sürücü Mehmet Şirin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Gürsu ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa'da kontrolden çıkan su yüklü tırın bariyerlere ve hızlı tren köprüsü ayağına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Gürsu ilçesi Kazıklı Mahallesi Bursa Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şirin Çelik (60) idaresindeki 16 KIK 08 plakalı su yüklü tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol şeridinde bulunan bariyerlere ve ardından hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Şirin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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