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Bursa Gürsu'da 1000 polisin katıldığı uygulamada 232 araç ve 15 iş yeri denetlendi

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Bursa Gürsu'da 1000 polisin katıldığı uygulamada 232 araç ve 15 iş yeri denetlendi
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1000 polisin katıldığı uygulamada 232 araç ve 15 iş yeri denetlendi. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 5,4 gram uyuşturucu ele geçirildi; 5 sürücüye 27 bin 224 lira, kumar oynayanlara 58 bin 20 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 232 araç, 15 iş yeri kontrol edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda KOM, TEM, Asayiş, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden 1000 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Sabit ve hareketli yol uygulamasında, 539 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken 2 ruhsatsız tabanca, 26 fişek, 5,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem yapıldı.

Uygulamada 232 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne toplam 27 bin 224 lira ceza kesildi.

Umuma açık iş yeri uygulamasında, 15 iş yeri denetlenirken 325 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Bu kapsamda, bir iş yerinde 5 kişinin çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edilirken "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı ve kumar oynayan kişilere, toplam 58 bin 20 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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