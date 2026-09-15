Gürsu Belediyesi üçüncü GES yatırımına hazırlanıyor

Gürsu Belediyesince, ilçedeki üçüncü güneş enerjisi santrali (GES) projesi için sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası finansmanıyla Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında hayata geçirilecek yeni GES'in yatırım bedeli 50 milyon lira olacak.

Ericek Mahallesi sınırlarında kurulması planlananan, 3 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ödeme planıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında yılda yaklaşık 2,1 milyon kilovatsaat temiz elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yeni GES projesinin çevreci yatırımlar açısından önem taşıdığını belirterek, tesisin yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji üreteceğini ifade etti.

Işık, yılda yaklaşık bin 315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesinin hedeflendiğini belirterek, bunun yaklaşık 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer olduğunu kaydetti.

Yeni tesisin yılda yaklaşık 740 ila 860 ton kömürün yakılmasını önleyebileceğini aktaran Işık, yatırımın ilçenin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.

Öte yandan Gürsu Belediyesi, mevcut GES projelerinden 2025 yılında 7 milyon 250 bin lira gelir elde etti. Aynı yıl 1 milyon 113 bin kilovatsaat temiz elektrik üretildi.

Belediyenin AR-GE Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek proje, enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanmasının yanı sıra Gürsu Belediyesinin karbon nötr olma hedefine katkı sunacak.

Kaynak: AA