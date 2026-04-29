Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, genç bir avukatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ağaköy Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir depoya dışarıdan açılan ateş sonucu Avukat Hatice Kocaefe ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Hatice Kocaefe kimdir, kaç yaşındaydı? Avukat Hatice Kocaefe neden öldü Detaylar...

AVUKAT HATİCE KOCAEFE KİMDİR?

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe, 28 yaşında genç bir hukukçu olarak bilinmektedir. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Kocaefe’nin, mesleki kariyerine Bursa’da devam ettiği ve avukatlık yaptığı öğrenilmiştir.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, genç avukatın ölümü hukuk camiasında da derin üzüntüye neden olmuştur.

HATİCE KOCAEFE KAÇ YAŞINDA?

Avukat Hatice Kocaefe’nin 28 yaşında olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

HATİCE KOCAEFE NERELİ?

Hatice Kocaefe’nin nereli olduğuna dair resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

AVUKAT HATİCE KOCAEFE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde bir depoda meydana gelen silahlı saldırı sonucu gerçekleşmiştir. İddialara göre baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açılmıştır.

Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocaefe kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir.

İlk değerlendirmelere göre olayın, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmektedir. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatmıştır.