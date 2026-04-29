Haberler

Hatice Kocaefe kimdir, kaç yaşındaydı? Avukat Hatice Kocaefe neden öldü?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, bölgede büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Ağaköy Mahallesi’nde bir depoya düzenlenen saldırıda Avukat Hatice Kocaefe ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Hatice Kocaefe kimdir, kaç yaşındaydı? Avukat Hatice Kocaefe neden öldü? Detaylar haberimizde.

AVUKAT HATİCE KOCAEFE KİMDİR?

Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe, 28 yaşında genç bir hukukçu olarak bilinmektedir. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Kocaefe’nin, mesleki kariyerine Bursa’da devam ettiği ve avukatlık yaptığı öğrenilmiştir.

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, genç avukatın ölümü hukuk camiasında da derin üzüntüye neden olmuştur.

HATİCE KOCAEFE KAÇ YAŞINDA?

Avukat Hatice Kocaefe’nin 28 yaşında olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 

HATİCE KOCAEFE NERELİ?

Hatice Kocaefe’nin nereli olduğuna dair resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. 

AVUKAT HATİCE KOCAEFE NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde bir depoda meydana gelen silahlı saldırı sonucu gerçekleşmiştir. İddialara göre baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açılmıştır.

Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocaefe kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir.

İlk değerlendirmelere göre olayın, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmektedir. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatmıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir