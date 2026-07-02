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5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi A.Y., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi A.Y., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, tutuklandı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisinin A.Y. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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