Haberler

Bursa'da çatı yangını büyümeden söndürüldü

Bursa'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında çatıda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! 14 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu! Muhammed'den kahreden haber
Netflix'e Türkiye'de telif şoku! Bir öğrencisinin mesajıyla başladı, milyonluk tazminatla sonuçlandı

Öğretmenin Netflix zaferi
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı