Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İşte zincirleme trafik kazasından ilk görüntüler: