Show TV'nin reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizi sektöründe uzun süredir tartışılan yüksek başrol ücretleri hakkında konuştu. Bloomberg HT'de yayınlanan "Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde" programına konuk olan Turgut, ücretlerin arz ve talebe göre belirlendiğini, ancak kendisinin bu rakamları ödemeyeceğini söyledi.

KANAL İLK OLARAK OYUNCUYU SORUYOR

Turgut'a göre yüksek ücretlerin arkasında kanalların belirli oyunculara olan talebi var. Yapımcı, bir projeyi kanala götürdüğünde ilk sorulan sorunun kadroda kimin oynayacağı olduğunu anlattı ve şöyle konuştu: "Oyuncular çok para alıyor. Oyuncuların çok para almasını sağlayan sistem de bu sistem değil mi? Oyuncular zorla mı aldı bu paraları? Sonuçta bu iş bir arz-talep meselesi."

Turgut, oyuncuların kanalların kendilerini istediğini bildiği için pazarlığa en yüksek rakamdan başladığını belirtti. Kimseyi ayıplamadığını vurgulayan yapımcı, "Biri istiyor, biri de veriyor. Demek ki veren de öyle veya böyle memnun" dedi.

BÜTÇENİN BEŞTE BİRİ TEK OYUNCUYA

Kendi adına bu ücretleri ödemediğini söyleyen Turgut, rakam da verdi: "Ama ben kendi adıma veriyor muyum? Vermem. 25 milyona dizi yapıp 3 milyon, 3,5 milyona bir başrol oyuncusu almak demek ciddi sıkıntı. Bunun menajeri, stopajını da yapımcı ödüyor. Ciddi bir külfet."

Turgut, bütçenin yaklaşık beşte birinin tek bir oyuncuya gitmesinin kadronun geri kalanını zayıflattığını savundu. Yapımcıya göre güçlü bir erkek başrol alındığında kadın başrol ya da yan roller buna göre dengelenmek zorunda kalıyor ve bu durum içeriğin kalitesine olumsuz yansıyor. Turgut, "Bunu biz yapıyoruz. Sektör yapıyor" diyerek sorumluluğu sektörün bütününe bağladı.

ERKEN FİNALLER GÜNDEMDEYKEN GELDİ

Turgut'un sözleri, televizyon dünyasında maliyet ve reyting tartışmalarının sürdüğü bir döneme denk geldi. Bu sezon beklenen ilgiyi göremeyen birçok yeni dizi için erken final kararı alındı; Kanal D'nin Haysiyet dizisi de son olarak final yapacağı açıklanan yapımlar arasına girdi. Kızılcık Şerbeti ise reyting listelerindeki güçlü konumunu koruyor.