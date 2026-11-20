Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve "Ankara Abisi" lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından cezaevinden mektup gönderdi. Hakkındaki suçlamaların derneğin resmi hesabına gelen yardım paralarıyla ilgili olduğunu savunan Oyanık, cezaevindeki yaşamını anlatırken özgürlüğün kıymetini yeni anladığını söyledi.

"İYİYİM ELHAMDÜLİLLAH, MERAK ETMEYİN"

Cezaevinde üçüncü haftasını doldurduğunu belirten Oyanık, mektubuna sevenlerine iyi olduğunu söyleyerek başladı. Bir sabah ezanında evinden, ailesinden, sevdiklerinden ve Ankara'dan alındığını ifade eden Oyanık, tutuklanmasına neden olan suçlamanın derneğin resmi IBAN hesabına gönderilen ve yasa dışı bahis parası olduğu öne sürülen yardımlarla ilgili olduğunu belirtti. Oyanık, "Suçlama, derneğimizin resmi IBAN'ına gelen, yasa dışı bahis parası olduğu söylenen yardım parası. Bizden istenen ise bu paranın ne olduğu, neler yapıldığının açıklanması. Konu, suçlama, her şey bu işte. İstenilen bütün makbuz, fatura, irsaliye ve belgeleri tek tek sunduk" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN ADALETİNE İNANCIMI KAYBETMEDİM"

Masum olduğunu savunan Oyanık, hukuki sürece güvendiğini belirterek, "Masum olduğumuzu ilk önce Rabbim, sonra siz sevenlerim, ilk mahkemede de hakim ve savcılarımın bileceğinden kuşkum yok. Allah'ın adaletine de ülkemin adaletine de inancımı kaybetmedim. Bir kuyudayım sadece, Yusuf (A.S.) misali çıkacağım günü bekliyorum" dedi.

Cezaevinde yaşamanın kolay olmadığını dile getiren Oyanık, geçmişte kendisine hayatın en kıymetli şeyleri sorulduğunda sağlık, huzur ve aileyi saydığını, şimdi ise bunlara özgürlüğü de eklediğini söyledi.

"11 ADIMLIK AVLUYA SIĞDIRDIM HAYATIMI"

Cezaevindeki yaşamını anlatan Oyanık, avlunun yalnızca 11 adım olduğunu ve hayatını bu dar alana sığdırmaya çalıştığını belirtti. Yaşadığı günlerden birinde omzuna konan uğur böceğinin kendisini önce mutlu ettiğini, ardından duygulandırdığını anlattı. Oyanık, mektubunda yaşadığı anı şu sözlerle aktardı: "Dün omzuma dışarıdan gelen bir uğur böceği konmuş. 'Abi omzuna bak' deyince fark ettim. İlk defa yüzüm güldü, sonra üzüldüm. Senin ne işin var burada diye. Benim ne işim vardı ki..."

UĞUR BÖCEĞİNİN ARDINDAN AĞLADI

Cezaevinde bulduğu küçük bir marulu alarak beslemeye çalıştığı bir başka canlıyla yaşadığı anı da paylaşan Oyanık, marulun üzerine konan hayvanın bir süre sonra uçup gittiğini anlattı. O an yaşadığı duyguları anlatan Oyanık, "Su bidonuna konmuş bir marul vardı, onu aldım biraz yer, beslerim diye. Ellerimde biraz gezindikten sonra birdenbire uçup gitti. Oturdum betona, hıçkıra hıçkıra dakikalarca arkasından çocuk gibi ağladım. Bir uğur böceğine ağlanırmış öğrendim" ifadelerini kullandı.

SECCADE HEDİYESİ MUTLU ETTİ

Cezaevinde vakit namazlarını hırkasının üzerinde kıldığını belirten Oyanık, bir mahkumun kendisine seccade getirdiğini söyledi. Seccadenin daha önce tahliye olan bir kişiye ait olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu dile getirdi.

SEVENLERİNDEN MEKTUP VE DUA İSTEDİ

Mektubunun sonunda kendisine gönderilen mektupların moral verdiğini belirten Oyanık, sevenlerinden kendisine yazmalarını istedi. Oyanık, "Herkese mektup geliyor bana gelmeyince üzülüyorum. İmkanınız varsa mektup yollar mısınız? Bir de dua, başka da bir şey istemem" sözleriyle sevenlerine seslendi.

İşte o mektup;