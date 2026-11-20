Erzurum'da sokak ortasında akılalmaz kavga! Av tüfeği ve kamp sandalyesiyle saldırdı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aracının bagajından av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkaran şahıs, kadınların çığlıkları arasında rakibine art arda vurdu; üçüncü bir kişi de bıçakla üzerine yürüdü. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla kaydettiği olayın ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip uzaklaştı.
Erzurum'da kavga eden kişilerden biri, diğerine av tüfeği ve kamp sandalyesini sopa gibi kullanarak vurdu.
BAGAJDAN AV TÜFEĞİ VE KAMP SANDALYESİ ÇIKARDI
Olay, öğleden sonra Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 2 kişi, öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya tutuşan taraflardan biri, aracının bagajından av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkardı. Tüfeği ateşlemesinden korkan kadınların çığlıkları arasında öfkeli şahıs, kavga ettiği kişiye tüfek ve kamp sandalyesiyle art arda vurdu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR
Darp edilen kişi tüfeği tutmaya çalışırken, üçüncü bir kişi de elindeki bıçakla onun üzerine yürüdü. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği olayda, taraflar kavgayı bırakarak hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip uzaklaştı.