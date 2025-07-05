"CHP'den pis kokular geliyor" diyen Erdoğan anket sonuçlarını verdi

'CHP'den pis kokular geliyor' diyen Erdoğan anket sonuçlarını verdi
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Son anketlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu yolda yürüyor. Hele hele yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay alması mümkün mü? Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"CHP'nin siyaseti artık karşılıksız bir siyasettir. Sanal medya üzerinden kendi elleriyle oluşturdukları algı putlarını gerçeklerin sağlam gövdesi bir bir yıkıyor. İnsanların bilinçlerini türlü algı ve manipülasyonlarla yönetebileceklerini düşünüyorlardı, ancak milletimiz bu kirli oyunu fark etti. Vatandaşım sokak eylemlerinin ancak bölücülere, darbecilere hizmet edeceğini biliyor. CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde. Bu süreç CHP yönetimi için bir de ayna vazifesi görmeli. CHP yönetimi ülke siyasetine katkı sağlamak yerine, proje üretmek yerine sokak eylemlerinden medet umuyor. Yargı kurumlarımızı yıpratma çabasıyla suçlarını örtmeye, sokak eylemleriyle suçluları aklamaya çalışıyorlar. Bekle, sabret… Bağımsız yargı organlarımız kararını versin, zaten gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ama bunlar ne kendilerine ne de belediye başkanlarına güvenemedikleri için sokak eylemleriyle konuyu çarpıtma derdindeler.

"ŞU ANDA BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ"

Onlar herhalde biraz da kendilerini rüya sendromları içerisinde görüyorlar. CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti Ak Parti'dir. Ak Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu yolda, emin adımlarla yürüyor. Hele hele yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay alması mümkün mü? Değil. İşte şu anda en önemli il İstanbul. İstanbul'un ne halde olduğu ortada. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor. Biz Türkiye'de iktidar partisi olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kızılcahamam kampını yapıyoruz. Kızılcahamam kampından sonra da bütün Türkiye'ye teşkilatımız dağılacak ve bütün Türkiye'de il il çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, şu anda sadece işimize bakıyoruz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler inşallah gayretle milletimize hizmette bir yarışın içerisinde olacağız ve bu tür pisliklere de bulaşmadan yolumuza devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSefs:

SEN EKONOMİYİ NE HALE GETİRDİN ONDANDA BAHSET....

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Haber YorumlarıRahmi sakin:

asıl pis kokular senden geliyor sanki sütten çıkmış ak kaşıksınız

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Senin döneminde kokmuyordu şapka düşünce kel görünecek iyi günlerin ileride

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Haber Yorumlarır5myqjnym4:

O pis kokunun kaynağı ne acaba?

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ayakkabı kutusundan demiz kokumu geldi hadi onlar kabulde sandık bekle o günü

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