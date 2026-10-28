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Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

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Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

2 KİŞİ HAKKINDA DAHA TUTUKLAMA KARARI

Savcılık ifadelerinin ardından Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklanma talebiyle, Elif Özüş yurt dışına çıkmama ve Elif Değerli ise konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklandı. Mahkeme Elif Değerli hakkında 'ev hapsi', Elif Özüş hakkında ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı kararı verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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