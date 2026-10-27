İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası

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İsmail Kartal’ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürerken, geçiş döneminde takımın başına Dirk Kuyt getirildi.

GÖZTEPE MAÇINDA KUYT GÖREV YAPACAK

Teknik ekipte yer alan Hollandalı antrenör, yeni teknik direktör belirlenene kadar sarı-lacivertlileri çalıştıracak. Kuyt’ın milli araya kadar dört maçta görev yapması bekleniyor. Bu süreçte Kadıköy’de Göztepe ve Liverpool maçlarının yanı sıra ligde Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da takımın başında olması öngörülüyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörünü milli ara öncesine kadar belirlemeyi planlıyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Dirk Kuyt’ın antrenörlük kariyerinde altyapı ve A takım deneyimleri bulunuyor. Kuyt, Feyenoord U19 takımını çalıştırdıktan sonra ADO Den Haag ve Belçika ekibi Beerschot’ta görev yaptı. Genç hoca, Beerschot ile 2024’te Belçika İkinci Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.