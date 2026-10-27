Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

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Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nde Estudiantes de La Plata formasıyla çıktığı Union Santa Fe mücadelesinde korku dolu anlar yaşattı.

BAŞI DÖNÜNCE KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Tecrübeli file bekçisi, maçın ilk dakikalarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda kendisini yere bıraktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı eldiven, mücadelenin 9. dakikasında baş dönmesi yaşayarak oyunu durdurdu. Durumu fark eden hakemin sağlık görevlilerini sahaya çağırmasıyla birlikte tecrübeli kaleciye ilk müdahale saha içinde yapıldı.

TEDAVİSİ SONRASI MÜCADELEYİ TAMAMLADI

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından kendisini iyi hisseden Muslera, yeniden kaleye geçti ve 90 dakikayı sahada tamamladı. 4 golün atıldığı çekişmeli karşılaşmada Estudiantes, Union Santa Fe deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.