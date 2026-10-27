Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estudiantes'in Union Santa Fe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmada baş dönmesi yaşayan Fernando Muslera, sahada yapılan müdahalenin ardından mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, Arjantin Kapanış Ligi'nde Estudiantes de La Plata formasıyla çıktığı Union Santa Fe mücadelesinde korku dolu anlar yaşattı. 

BAŞI DÖNÜNCE KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Tecrübeli file bekçisi, maçın ilk dakikalarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda kendisini yere bıraktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Uruguaylı eldiven, mücadelenin 9. dakikasında baş dönmesi yaşayarak oyunu durdurdu. Durumu fark eden hakemin sağlık görevlilerini sahaya çağırmasıyla birlikte tecrübeli kaleciye ilk müdahale saha içinde yapıldı.

TEDAVİSİ SONRASI MÜCADELEYİ TAMAMLADI

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından kendisini iyi hisseden Muslera, yeniden kaleye geçti ve 90 dakikayı sahada tamamladı. 4 golün atıldığı çekişmeli karşılaşmada Estudiantes, Union Santa Fe deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı

Bakan Bayraktar'dan milyonları ilgilendiren fiyat uyarısı
İsrail vatandaşı Filistinliler sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti

Sandık başına deve, at ve eşeklerle gittiler
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

Geçmiş Ola Nando

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

Fenerbahçe'den açıklama! İsmail Kartal'la ilgili karar verildi
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Başkan sessizliğini bozdu
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
İstanbul metrosunda 50 dakikalık çile! Yolcular isyan etti

İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş 50 dakika bekletildi