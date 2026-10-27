Eski sevgilisini başından vurdu! Mezarlıkta yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 20 yaşındaki Kumsal K., eski sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

TELEFONDAKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN EVİNE GİTTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle birlikte yaşayan genç kadının evine gitti. Burada yeniden karşı karşıya gelen eski sevgililer arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ESKİ SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurdu. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Apartmandan gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kumsal K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KADININ DURUMU KRİTİK

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Kumsal K., yarasının ağır olması nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 20 yaşındaki genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan V.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

MEZARLIKTA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Saldırının ardından izini kaybettirmeye çalışan V.D.'nin Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, intihar girişiminde bulunmak isteyen şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. V.D.'nin daha önce 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı