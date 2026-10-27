Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

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Netanyahu yanlısı bir kadın, İsrail'deki genel seçimler sırasında seçmenlere seslendi. Muhalefetin kazanmasından endişe duyduğunu belirten kadın, Netanyahu destekçilerine sandık kapanmadan önce yalvardı.

NETANYAHU DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

İsrail'de genel seçimler için oy verme işlemi sona ererken Netanyahu'yu destekleyen bir kadının sözleri seçim atmosferindeki gerilimi yansıttı. Seçimin Netanyahu ve müttefikleri açısından kaybedilmek üzere olduğunu savunan kadın, henüz oy kullanmayan seçmenlere sandık kapanmadan önce çağrıda bulundu. Kadın, destekçilerinin sandığa gitmemesinden duyduğu endişeyi dile getirirken muhalefetin seçimden galip çıkabileceğini öne sürdü.

"ÜLKEYİ KAYBEDİYORUZ! SOL KAZANIYOR"

Netanyahu yanlısı kadın, seçmenlere yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı: "Ülkeyi kaybediyoruz! Seçimler kaybedilmek üzere, sol kazanıyor! Neredesiniz? Yarın Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?! Yalvarıyorum, evden çıkın artık."

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Kaynak: Haberler.com