Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz? Haber Videosunu İzle
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de genel seçimler için sandık başına gidilirken Netanyahu'yu destekleyen bir kadının seçmenlere yönelik skandal sözleri dikkat çekti. Seçimin kaybedilmek üzere olduğunu savunan kadın, destekçilerin evlerinden çıkarak oy kullanmasını istedi. Gazze'yi de sözlerine dahil eden kadın, “Yarın Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz.” dedi.

Netanyahu yanlısı bir kadın, İsrail'deki genel seçimler sırasında seçmenlere seslendi. Muhalefetin kazanmasından endişe duyduğunu belirten kadın, Netanyahu destekçilerine sandık kapanmadan önce yalvardı.

NETANYAHU DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

İsrail'de genel seçimler için oy verme işlemi sona ererken Netanyahu'yu destekleyen bir kadının sözleri seçim atmosferindeki gerilimi yansıttı. Seçimin Netanyahu ve müttefikleri açısından kaybedilmek üzere olduğunu savunan kadın, henüz oy kullanmayan seçmenlere sandık kapanmadan önce çağrıda bulundu. Kadın, destekçilerinin sandığa gitmemesinden duyduğu endişeyi dile getirirken muhalefetin seçimden galip çıkabileceğini öne sürdü. 

"ÜLKEYİ KAYBEDİYORUZ! SOL KAZANIYOR"

Netanyahu yanlısı kadın, seçmenlere yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı: "Ülkeyi kaybediyoruz! Seçimler kaybedilmek üzere, sol kazanıyor! Neredesiniz? Yarın Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?! Yalvarıyorum, evden çıkın artık."

İlgili Haberler
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacakİsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptıİsrail'de sandıktan çıkan tablo sonrası Araplar kutlama yaptı
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğizNetanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz
Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdıNetanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, İşte ilk sonuçlarİsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, İşte ilk sonuçlar
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı

Fenerbahçe yenildi, olan Mourinho'ya oldu
Sadettin Saran'a mahkemede 'Sende var mı ondan?' sorusu! Verdiği yanıt şaşırttı

Ela'ya attığı o ses kaydı soruldu! Verdiği yanıt şaşırttı
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Sivasspor’da İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

''Başarılar dileriz'' deyip ünlü hocayla yollarını ayırdılar
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı

38 kişiyi öldürüp yiyen cani yakalandı! Fotoğrafını servis ettiler
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde

AK Parti düğmeye bastı! Emekliler için iki yeni formül geliyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Polisi itip tartışan Mert Hakan Yandaş'tan sitem dolu paylaşım